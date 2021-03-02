На ЧТПЗ и ЧЭМК завели административные дела за несоблюдение экологических требований

В Челябинской области в деятельность трех предприятий выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о Челябинском трубопрокатном заводе, Челябинском электрометаллургическом комбинате и заводе "Пластмасс".

На предприятиях не проведены проверки показателей работы газоочистных установок, не произведен производственный экологический контроль на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с привлечением аккредитованных лабораторий.

За несоблюдение экологических требований в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителям предприятий внесены представления с требованиями устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.