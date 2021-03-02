02 Марта 2021
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алексей вихарев, дума екатеринбурга, здравоохранение (2021) | Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Терапевтический корпус 14 горбольницы Екатеринбурга возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев на своих страницах в соцсетях сообщил, что 14 городская больница возвращается к работе по оказанию неотложной и экстренной помощи пациентам.
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"Руководители подшефной 14-й больницы, которой я стараюсь помогать, рассказали, что терапевтический корпус ГКБ возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи, " - пишет депутат.

Вихарев отмечает, что около года корпус больницы принимал больных с COVID-19. За это время было госпитализировано почти две тысячи человек. «Поскольку количество поступающих с новой коронавирусной инфекцией снижается, стационар возвращается к штатному режиму работы», – сообщил заместитель руководителя по лечебной работе Алексей Мартынов.

14 горбольница, коронавирус, больница, регистратура(2021)|Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Для пациентов уже подготовлено 111 стационарных коек, из них 6 - реанимационных. При этом в случае экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс-тесты на COVID-19. Что касается пациентов с коронавирусом, то они также смогут получить необходимую медицинскую помощь, ещё два корпуса больницы работают в красной зоне, куда ежедневно поступают пациенты.

Отметим, что Алексей Вихарев давно опекает коллектив горбольницы №14, при назначении Алексея Орлова просил мэра поддержать инициативу по созданию "депутатской группы", каждый член которой смог бы взять шефство над муниципальными больницами.

алексей вихарев, дума екатеринбурга, здравоохранение(2021)|Фото: vk.com/aleksey.vikharev

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Терапевтический корпус 14 горбольницы Екатеринбурга возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи

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Теги: 14 горбольница, алексей вихарев, коронавирус, терапевтический корпус



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