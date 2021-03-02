Терапевтический корпус 14 горбольницы Екатеринбурга возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев на своих страницах в соцсетях сообщил, что 14 городская больница возвращается к работе по оказанию неотложной и экстренной помощи пациентам.

"Руководители подшефной 14-й больницы, которой я стараюсь помогать, рассказали, что терапевтический корпус ГКБ возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи, " - пишет депутат.



Вихарев отмечает, что около года корпус больницы принимал больных с COVID-19. За это время было госпитализировано почти две тысячи человек. «Поскольку количество поступающих с новой коронавирусной инфекцией снижается, стационар возвращается к штатному режиму работы», – сообщил заместитель руководителя по лечебной работе Алексей Мартынов.

Для пациентов уже подготовлено 111 стационарных коек, из них 6 - реанимационных. При этом в случае экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс-тесты на COVID-19. Что касается пациентов с коронавирусом, то они также смогут получить необходимую медицинскую помощь, ещё два корпуса больницы работают в красной зоне, куда ежедневно поступают пациенты.

Отметим, что Алексей Вихарев давно опекает коллектив горбольницы №14, при назначении Алексея Орлова просил мэра поддержать инициативу по созданию "депутатской группы", каждый член которой смог бы взять шефство над муниципальными больницами.