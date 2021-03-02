Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что динамика цен является следствием подорожания кормов, снижения объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращения импорта инкубационных яиц из-за роста заболеваемости птицы в ЕС.

Минсельхоз предлагает ввести новые меры поддержки птицеводческих предприятий. В частности, обсуждается введение ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца для снижения зависимости отрасли от импорта. С 1 января 2022 года она должна составить 5%, с 1 января 2023 года - предлагается повысить пошлину до 15%.

В середине февраля Минсельхоз отрицал, что производители мяса курицы повысили отпускные цены на свой товар для компаний по производству колбасных изделий, хотя те в прессе жаловались на рост стоимости сырья.

Тогда же стало известно, что торговые сети сообщили Минпромторгу о возможном росте цен на яйца и мясо птицы – повышение закупочных цен может составить до 10%.

1 марта сообщалось, что первый вице-премьер российского правительства Андрей Белорусов дал поручение ФАС разобраться с ценами на куриное мясо и яйца. Предполагается, что это будет проверка на предмет обоснованности роста цен и злоупотребления доминирующим положением.