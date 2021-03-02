Уралец, отрезавший женщине пальцы, может быть маньяком. Следователи ищут жертв

25-летний житель Екатеринбурга, отрезавший пальцы женщине на Уралмаше, может оказаться причастен к целой серии преступлений. Сейчас правоохранители ищут его возможных жертв.

Напомним, все случилось 8 января у дома на улице Краснофлотцев: злоумышленник пытался отобрать у женщины ее сумку, между ними завязалась борьба. Из-за того, что жертва не отпускала вещь, грабитель выхватил нож и отсек ей пальцы.

Впоследствии нападавший был задержан. Позже ему предъявили обвинение в еще одном покушении на убийство: в сентябре прошлого года он порезал в подъезде несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, теперь у следствия есть все основания полагать, что этот молодой человек может быть причастен к другим тяжким и особо тяжким преступлениям в уральской столице.

"Всем, кому что-либо известно о возможных преступных посягательствах со стороны обвиняемого, следует сообщить эти сведения по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297-71-62, 297-72-63, 8-904-548-95-00. Либо обратиться в следственное управление СКР по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Щорса, 18 (кабинет № 918-б)", - отметили в ведомстве.

Там заверили, что конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что задержанный пройдет психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится под арестом.