А в ответ – тишина: Илон Маск не ответил Кремлю на тему беседы с Путиным в Clubhouse

Беседа Илона Маска и Владимира Путина в Clubhouse, вероятно, не состоится. В Кремле так и не получили обстоятельного предложения по организации такого мероприятия.

Напомним, создатель SpaceX и Tesla несколько недель назад написал в Twitter-аккаунте Кремля, что для него было бы честью пообщаться. В администрации президента назвали это предложение "очень интересным".

"Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента сообщил, что никакого ответа не было. Он предположил, что предложение "не имеет отношения к Илону Маску", и добавил, что "скорее всего, эта тема исчерпана".