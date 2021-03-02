02 Марта 2021
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Илон Маск (2018) | Фото:instagram.com/elonmusk

А в ответ – тишина: Илон Маск не ответил Кремлю на тему беседы с Путиным в Clubhouse

Беседа Илона Маска и Владимира Путина в Clubhouse, вероятно, не состоится. В Кремле так и не получили обстоятельного предложения по организации такого мероприятия.

Напомним, создатель SpaceX и Tesla несколько недель назад написал в Twitter-аккаунте Кремля, что для него было бы честью пообщаться. В администрации президента назвали это предложение "очень интересным".

"Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента сообщил, что никакого ответа не было.  Он предположил, что предложение "не имеет отношения к Илону Маску", и добавил, что "скорее всего, эта тема исчерпана".

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А в ответ – тишина: Илон Маск не ответил Кремлю на тему беседы с Путиным в Clubhouse

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Теги: илон маск, clubhouse, владимир путин, кремль



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