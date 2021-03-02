02 Марта 2021
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нелегалы, бандиты, задержание (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Екатеринбуржцы стали вдвое чаще угрожать убить друг друга

Стала известна статистика преступности в Екатеринбурге за прошлый год. Данными с екатеринбургскими депутатами поделилось руководство местной полиции. Так глава УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко отметил рост подростковой преступности и бытового насилия. Как передает Накануне.RU, число угроз убийств и вовсе выросло вдвое, - на 98 процентов.

В Екатеринбурге в 2020 году было зарегистрировано 300 грабежей, 94 разбойных нападения. В целом же всего было совершено 9 тысяч преступлений за год.  Из них 8, 5 тысяч было раскрыто.

По оценкам  местной полиции при этом  снизилось число преступлений совершенных  в пьяном виде, - до 1346 преступлений.

Диагностирован рост числа преступлений против личности. Показатель вырос на 48 процентов ( с 957 до 1417 преступлений).  Число преступлений против собственности тоже увеличилось на 5, 5 процентов.

Также увеличилось бытовое насилие.  Зафиксировано 417 случаев побоев в семье, 336 фактов причинения умышленного среднего или легкого вреда здоровью. Показатели выросли на 56 процентов.

Кроме того, на 20 процентов выросли показатели подростковой преступности. Подростки в 2020 году совершили 117 преступлений.

Число угроз убийств выросло на 93 процента, -  Та зарегистрированы 362 угрозы убийством.

Пресечена деятельность пяти преступных групп, занимающимися кражами машин. На 11 процентов больше задержали лиц за наркотики и их продажу и хранение.

 

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Екатеринбуржцы стали вдвое чаще угрожать убить друг друга

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Теги: преступность, Екатеринбург, 2020 год, статистика



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