02 Марта 2021
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Общество Тюменская область
(2004) |

В Тюменской области подтверждена гаффская болезнь у карасей из Ишменевского озера

У рыбы, плавающей в Ишменевском озере, подтвердилась гаффская болезнь, сообщили Накануне.RU в администрации Тобольского района.

Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нём водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен. В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни (алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии).

"Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.

Ранее у двух жителей области подтвердилась гаффская болезнь.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители уже подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу тогда поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Было принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц. От человека к человеку не передаётся.

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В Тюменской области подтверждена гаффская болезнь у карасей из Ишменевского озера

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Теги: гаффская болезнь, Заболотье



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