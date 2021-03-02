В Тюменской области подтверждена гаффская болезнь у карасей из Ишменевского озера

У рыбы, плавающей в Ишменевском озере, подтвердилась гаффская болезнь, сообщили Накануне.RU в администрации Тобольского района.

Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нём водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен. В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни (алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии).

"Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.

Ранее у двух жителей области подтвердилась гаффская болезнь.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители уже подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу тогда поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Было принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц. От человека к человеку не передаётся.