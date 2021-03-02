02 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

Зеленский хочет принять закон о срочном призыве резервистов на войну против Донбасса

На днях Рада может принять законопроект об ускоренной мобилизации резервистов. Его внес президент Владимир Зеленский. Символично, что его примут на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич сообщил, что проект позволит в течение суток мобилизовать резерв - тех, кто уже отслужили и имеют боевой опыт.

Законопроект повышает штрафы за нарушение правил воинского учета - неявку в военкомат или несвоевременную постановку на учет. Предлагается усложнить трудоустройство тех, у кого нет военного билета. Проект дает право полиции доставить уклониста в военкомат, а оттуда - прямиком на воинскую службу.

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Зеленский хочет принять закон о срочном призыве резервистов на войну против Донбасса

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Теги: Украина, ВСУ, мобилизация



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