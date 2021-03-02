02 Марта 2021
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онищенко геннадий григорьевич главный государственный санитарный врач рф (2011) | Фото: Накануне.ru

Онищенко: "Отказ Украины от российской вакцины – инфантильное мальчишество в злобной форме"

Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко раскритиковал политику Украины, которая отказывается принимать и производить российскую вакцину и ждет иностранной помощи.  

"Украина из-за инфантильного мышления нынешнего руководства.. Харьков уже давал согласие организовать производство наших вакцин. Но вот не будем. Это мальчишество в непродуманной, человеконенавистнической, злобной форме. Эпидемии всегда останавливали войны, а тут ее разжигают", - заметил Онищенко во время брифинга.

При этом парламентарий похвалил Словению, которая сегодня заявила о желании импортировать "Спутник V", несмотря на отсутствие одобрения общеевропейских медицинских властей по российской вакцине. "Со стороны Словении это очень правильно. Они подход такой соблюдают: где дают – там и берут. Они взяли нашу вакцину и не отказываются от китайской", - отметил эпидемиолог.

Он также прокомментировал ситуацию в Китае, где малейшие очаги распространения вируса сразу же блокируются очень жесткими карантинными мерами. "В Китае никто не говорит о нарушении прав человека, личных планов… надо значит надо. Такой подход отдает стародавними временами, когда лекарств и вакцин не было, можно было только карантином остановить эпидемии", - заметил Онищенко.

Эксперт призвал в целом мировое сообщество обновить все международные договоры в области биологической безопасности, а главное – ратифицировать их. Он полагает, что только после присоединения стран к таким конвенциям инспекции и расследования Всемирной организации здравоохранения будут иметь смысл. Недавно завершившуюся поездку комиссии ВОЗ в Китай для расследования начала эпидемии Онищенко считает бессмысленной.

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Онищенко: "Отказ Украины от российской вакцины – инфантильное мальчишество в злобной форме"

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Теги: геннадий онищенко, вакцинация, украина



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