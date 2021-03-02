"Дочка" УВЗ запустила горячую линию по эксплуатации продукции

02 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Универсальный полувагон модели 12-196-04 Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

"Дочка" УВЗ запустила горячую линию по эксплуатации продукции

Сервисная компания и дистрибьютор запасных частей "УВЗ-Транс" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) внедряет на рынке грузового подвижного состава новый инструмент клиентского сервиса - горячую линию по эксплуатации продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

Там пояснили, что операторы горячей линии в формате 24/7 будут давать технические консультации по конструкции, правилам, эксплуатации и ремонту вагонов, смогут порекомендовать место ремонта исходя из наличия запасных частей и качества ремонта в конкретном депо, а также будут проинформировать о расследовании и ремонте вагонов, находящихся на гарантийной ответственности АО "НПК "Уралвагонзавод".

Для номера горячей линии выбраны цифры одного из самых популярных изделий Уралвагонзавода, а именно модель инновационного полувагона 12-196-02. Получить информацию и консультирование можно по номеру телефона: 8 (969) 12-196-02.

"Мы считаем, что запускаемая горячая линия поспособствует оперативному получению клиентом всей необходимой информации для эксплуатации, ремонта и получения услуг в максимально короткие сроки, что в итоге приведет к сокращению времени простоя при нахождении вагонов собственников в ремонте", - подчеркнул временный генеральный директор АО "УВЗ-Транс" Борис Мягков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Дочка" УВЗ запустила горячую линию по эксплуатации продукции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УВЗ, горячая линия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети