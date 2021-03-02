"Дочка" УВЗ запустила горячую линию по эксплуатации продукции

Сервисная компания и дистрибьютор запасных частей "УВЗ-Транс" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) внедряет на рынке грузового подвижного состава новый инструмент клиентского сервиса - горячую линию по эксплуатации продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

Там пояснили, что операторы горячей линии в формате 24/7 будут давать технические консультации по конструкции, правилам, эксплуатации и ремонту вагонов, смогут порекомендовать место ремонта исходя из наличия запасных частей и качества ремонта в конкретном депо, а также будут проинформировать о расследовании и ремонте вагонов, находящихся на гарантийной ответственности АО "НПК "Уралвагонзавод".

Для номера горячей линии выбраны цифры одного из самых популярных изделий Уралвагонзавода, а именно модель инновационного полувагона 12-196-02. Получить информацию и консультирование можно по номеру телефона: 8 (969) 12-196-02.

"Мы считаем, что запускаемая горячая линия поспособствует оперативному получению клиентом всей необходимой информации для эксплуатации, ремонта и получения услуг в максимально короткие сроки, что в итоге приведет к сокращению времени простоя при нахождении вагонов собственников в ремонте", - подчеркнул временный генеральный директор АО "УВЗ-Транс" Борис Мягков.