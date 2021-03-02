В Кремле "зададут вопросы" руководству Крыма о вырубках в парке Форос

В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в парке Форос, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно", - цитирует его РИА Новости.

Песков пообещал, что на это обратят внимание и зададут вопросы руководству Крыма.

Ранее жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди просят главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Там началась крупномасштабная застройка, которая предполагает вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет.

Как отмечается, в парке уже нет футбольного поля, "где играл сам Юрий Гагарин, - там уже стоит огромный бетонный дом". Также сравняли с землей старую конюшню.