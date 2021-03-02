Свердловские власти добились федеральной помощи на реконструкцию моста в Нижнем Тагиле

На реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле по просьбе губернатора Евгения Куйвашева будет направлена половина средств, выделенных региону Правительством России на ремонт и реконструкцию дорог. Общая сумма поступлений, которые позволят ускорить реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составила 1,2 миллиардов рублей. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Это череда настоящих побед главы региона. Сначала мы получили поддержку из федерального бюджета на строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги. Теперь 600 миллионов рублей из федерального бюджета выделено Нижнему Тагилу на важный для города проект. Еще столько же федеральных средств будет направлено на приведение в нормативное состояние Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Необходимость в реконструкции нижнетагильского путепровода по улице Циолковского назрела давно. Улица связывает промышленную часть города с жилыми кварталами и культурным центром, но находится в аварийном состоянии. Движение по путепроводу затруднено из-за ограничений, введенных для безопасности автомобилистов. При этом тысячи сотрудников промышленных предприятий ежедневно едут по нему на работу и обратно.

Понимая необходимость реконструкции путепровода, а также отсутствие у муниципалитета собственных бюджетных средств, чтобы самостоятельно реализовать этот проект, Евгений Куйвашев в октябре 2020 года обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину за финансовой поддержкой.

Администрация Нижнего Тагила уже провела торги и заключила контракт на реконструкцию моста, организовала необходимые подготовительные работы для того, чтобы начать работы, как только средства поступят в муниципалитет.

Отметим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева Нижнему Тагилу оказывается серьезная финансовая помощь в реализации крупных дорожных проектов. Так, в бюджете на 2021 год на уже реализуемые дорожные проекты предусмотрены 1,8 миллиарда рублей. Из них 576 миллионов рублей город получил на ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Еще 1,2 миллиарда рублей направлены на продолжение масштабной и долгожданной стройки – моста через Нижнетагильский пруд.