Оплату проезда "лицом" запустят на всех станциях метро в Москве к концу года

Бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях московского метро до конца 2021 года.

Как заявил начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин, система будет работать у турникетов и на кассах.

На данным момент участники испытаний 2000 раз успешно прошли через турникеты, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что система FacePay тестируется департаментом транспорта столицы и банками-партнерами. Также технологию оплаты лицом тестируют многие банки в сотрудничестве с сетями гипермаркетов, общепитом и т.д.

В сентябре прошлого года Сбербанк на презентации нового бренда сообщил, что скоро в офисах банка не нужно будет предъявлять паспорт – оператор просто отсканирует лицо клиента.