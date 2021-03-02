02 Марта 2021
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Детский садик Солнышко, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске открыли детский сад для детей до трёх лет

В Нижневартовске открывается новый детский сад. Свои двери он распахнет, как только получит лицензию. Дошкольное учреждение "Солнышко" расположено в старой части города, оно рассчитано более, чем на 150 воспитанников. Его открытие поможет сократить очередь для воспитанников до трёх лет. По словам главы департамента образования города Инны Святченко, юные вартовчане от трёх до семи лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях, но сохраняется потребность в предоставлении мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Самая большая потребность отмечается у молодых семей, живущих в новых районах города, - сказала Инна Святченко. – Открытие "Солнышка" позволит сократить очередь на 150 детей, это 10% от очереди в микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской и на 2% от всех детей, зарегистрированных в очереди на получение мест в садиках".

Четырехэтажное здание детского сада площадью в 3 тыс. "квадратов" включает несколько групп, оборудованных детской мебелью, залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, пищеблок, подсобные помещения, прогулочную площадку детей перед зданием сада. Мэр Василий Тихонов во время рабочей поездки в учреждение сообщил, садик был приобретен по программе "Сотрудничество", которая действует в регионах "тюменской матрёшки".

"Приобретение нового дошкольного учреждения для вартовчан поддержала губернатор Югры, - сказал Тихонов. – Благодарю Наталью Комарову за положительное решение. Уверен, детский сад будет востребован. Важно, что работу в нём будет организовывать предприниматель, у которого уже есть опыт в этой сфере в нашем городе. Муниципалитет готов оказывать содействие надежным партнерам".

Детский садик Солнышко, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Детский садик Солнышко, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Как рассказал представитель сети частных детских садов "Happy kids" Айдар Мустафин, образовательная программа предусматривает занятия английским языком, роботехникой, программированием и электроникой. Выбор дополнительных развивающих курсов зависит от желания и возможностей ребенка и родителей.

"Важно, что размер ежемесячной родительской платы будет практически таким же, как в муниципальных детских садах, то есть, в среднем, 5 тыс. руб., - сказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская. – На данный момент с предпринимателем достигнута такая договоренность. Вопрос по стоимости услуги по предоставлению дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками проработан".

Новый детский сад Нижневартовска оценила депутат думы Югры Наталья Западнова. У семей, проживающих в разных микрорайонах города, есть возможность оформить ребенка в новое дошкольное учреждение.

"Детский сад рассчитан на небольшое количество мест, тем не менее, учреждение может обеспечить детей из семей, проживающих в старой части города. Мы знаем, что в Нижневартовске нет очереди для детей от трёх до семи лет, но лишними места не будут. Демографические показатели у нас в Югре неплохие. Несмотря на пандемию, по-прежнему рождаемость растет. Хорошо, что для детей создаются такие учреждения", - сказала Западнова.

Наталья Западнова, Василий Тихонов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске открыли детский сад для детей до трёх лет

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Теги: Детский садик, Солнышко, Василий Тихонов, Наталья Западнова



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