Любимова вступилась за наследие Мединского: "Проблемы не существует"

Министр культуры России Ольга Любимова вступилась за отечественных кинематографистов и своего предшественника Владимира Мединского. Ей не понравились слова о том, что большая часть кино, снимаемого с участием бюджетных средств, - это кино "против России".

Сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов на заседании комитета СФ по культуре заявил, что "из 176 фильмов, снятых при поддержке Минкульта в 75% выступают против России". Он указал, что такая ситуация, по его мнению, недопустима, поскольку "у нас много недоброжелателей и так сейчас".

Любимова не согласилась с сенатором, заявив, что "проблемы такой не существует". "Нет 70% фильмов, которые против России. Если прокатное удостоверение выдано – значит, фильмы соответствуют законодательству. Это несправедливо по отношению к нашим кинопроизводителям. Говоря о работе своих предшественников – позволю себе не согласиться, но на будущее – да, мы должны нести за это ответственность", - заявила министр.

Бекетов все же вспомнил, что около десяти лет назад региональные власти выступили против съемок фильма "Марьяна" на территории края, поскольку лента могла спровоцировать конфликт. Проект был посвящен Кавказской войне.

Любимова рассказала в ответ, что в адрес министерства "периодически поступают сценарии, связаны с ксенофобией и национальной рознью". "Мы это не афишируем. Эти проекты не получают федеральной поддержки", - заверила министр.