В Челябинской области рабочий украл насос с агрофирмы

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту кражи насоса с агрофирмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился представитель предприятия в Увельском районе. Он сообщил о краже насоса стоимостью более 16 тыс. руб.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который работает на предприятии. Ночью он проник на агрофирму через отверстие в заборе и похитил насос, который спрятал в поле.

Имущество изъято и возвращено потерпевшей стороне.

Мужчине грозит лишения свободы на срок до 2 лет.