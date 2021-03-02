Во всех городах Среднего Урала включат сирены оповещения о ЧС

Завтра, 3 марта, в Свердловской области состоится проверка системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, с 10:40 до 10:43 по местному времени во всех городах Среднего Урала будут включены электросирены. А с 10:43 до 10:44 будет произведена проверка перехвата теле- и радиоэфира.

Как уточнили в МЧС, данная проверка является плановой.

"Просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ и с пониманием отнестись к технической проверке", - добавили в ведомстве.