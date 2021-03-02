02 Марта 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

На Ямале следователи предъявили новые "коррупционные" претензии руководству администрации Пурпе

На Ямале у силовиков появились новые претензии к руководящим сотрудникам администрации посёлка Пурпе, которым вменяют коррупцию, об этом рассказали Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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Во время предварительного следствия выяснилось, что в 2019-20 гг. заместитель главы Пурпе и начальник одного из отделов поселковой администрации получили от представителя одной из компаний 1,7 млн руб. За это они должны были заключить именно с этой организацией муниципальные контракты. Злоумышленники попали под "уголовки". Тот, кто дал взятку, также стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, по версии следствия, в июле прошлого года гендиректор "Ямалремонта" дал взятку в 360 тыс. руб. тем же замглавы Пурпе и главе отдела. За эти деньги подозреваемые должны были обеспечить победу в электронном аукционе и заключение с компанией муниципального контракта, связанного с нанесением дорожной разметки в посёлке. Кроме того, они должны были курировать беспрепятственное подписание всех итоговых документов.

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На Ямале следователи предъявили новые "коррупционные" претензии руководству администрации Пурпе

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Теги: взятка, уголовное дело, администрация, Пурпе



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