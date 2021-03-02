Белоруссия инициирует экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, сообщается на сайте СК республики.

Напомним, в Белоруссии против членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

После выборов в Белоруссии Тихановская уехала в Литву. Она была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Тихановской по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти .

Также стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.