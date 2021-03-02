02 Марта 2021
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Общество Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.ru

На трассе М-5 в Челябинской области в выходные могут ограничить движение из-за метели

В Челябинской области в выходные могут ограничить движение на трассе М-5 из-за метели, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по региону.

По данным Гидрометцентра, в выходные ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде сильного снега, местами метели на территории горнозаводской зоны области.

В случае ухудшения погодных условий на трассе М-5 возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов в период с 00.00 часов 5 марта по 07. 00 часов 7 марта 2021 года.

Южноуральцев просят в выходные дни отказаться от поездок на автомобиле, а в случае необходимости выбирать маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

Напомним, 23 и 24 февраля в регионе из-за метели и шквалистого ветра на дорогах образовались заторы. На дорогах было введено ограничение движения. Режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. В настоящий момент он сохраняется в девяти муниципалитетах. Из снежных заносов, по данным на утро 25 февраля, было эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек доставили в пункты временного размещения.

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На трассе М-5 в Челябинской области в выходные могут ограничить движение из-за метели

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Теги: М-5, трасса, ограничение движения, метель, непогода,



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