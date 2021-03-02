Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной сборной на чемпионат мира в Стокгольме. Мировое первенство пройдет 22-28 марта.

В прошлом году чемпионат был отменен из-за пандемии, так что российские квоты на соревнования перенеслись с 2019-го года. В женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду нашу страну будут представлять три спортсменки/пары, в мужском одиночном катании за медали от России поборются только два спортсмена.

Вот как выглядит сборная на сегодняшний день:

Женщины:

Александра Трусова

Елизавета Туктамышева

Анна Щербакова

Мужчины:

Михаил Коляда

Евгений Семененко

Спортивные пары:

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Танцы на льду:

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Александра Степанова и Иван Букин

Напомним, в этом году из-за пандемии был отменен и чемпионат Европы, поэтому на мировой чемпионат спортсмены приедут сразу после национальных соревнований.