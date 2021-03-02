Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

02 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Анна Щербакова, Гран-при &quot;Cup of China&quot; (2019) | Фото: vk.com/ruskating

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной сборной на чемпионат мира в Стокгольме. Мировое первенство пройдет 22-28 марта.

В прошлом году чемпионат был отменен из-за пандемии, так что российские квоты на соревнования перенеслись с 2019-го года. В женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду нашу страну будут представлять три спортсменки/пары, в мужском одиночном катании за медали от России поборются только два спортсмена.

Вот как выглядит сборная на сегодняшний день:

Женщины:

Александра Трусова

Елизавета Туктамышева

Анна Щербакова

Мужчины:

Михаил Коляда

Евгений Семененко

Спортивные пары:

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Танцы на льду:

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Александра Степанова и Иван Букин

Напомним, в этом году из-за пандемии был отменен и чемпионат Европы, поэтому на мировой чемпионат спортсмены приедут сразу после национальных соревнований.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фигурное катание, чемпионат мира, сборная россии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети