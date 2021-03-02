Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной сборной на чемпионат мира в Стокгольме. Мировое первенство пройдет 22-28 марта.
В прошлом году чемпионат был отменен из-за пандемии, так что российские квоты на соревнования перенеслись с 2019-го года. В женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду нашу страну будут представлять три спортсменки/пары, в мужском одиночном катании за медали от России поборются только два спортсмена.
Вот как выглядит сборная на сегодняшний день:
Женщины:
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Мужчины:
Михаил Коляда
Евгений Семененко
Спортивные пары:
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Танцы на льду:
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Александра Степанова и Иван Букин
Напомним, в этом году из-за пандемии был отменен и чемпионат Европы, поэтому на мировой чемпионат спортсмены приедут сразу после национальных соревнований.