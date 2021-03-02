Уралец получил срок за поджоги домов, в результате чего погиб человек

Житель Среднего Урала получил срок за умышленные поджоги жилых и садоводческих домов. В одном случае это повлекло гибель человека.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пироман орудовал летом 2019 года на территории Каменска-Уральского. Всего он совершил пять поджогов.

Мужчина, предварительно выпив, при помощи зажигалки поджигал вещи в помещениях. В результате огнем были повреждены и уничтожены жилой дом в переулке Рылеева, четыре садовых домика в коллективном саду по улице Войкова, а также квартира и общедомовое имущество многоквартирного дома по Рылеева.

В последнем случае при пожаре погиб хозяин дома, смерть которого наступила от отравления окисью углерода. Своими действиями пироман причинил значительный ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей. Также в ходе расследования выяснилось, что в июне 2019 года он похитил велосипед из подъезда.

Свою вину поджигатель признал в полном объеме. Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января на Среднем Урале был задержан подозреваемый в поджогах домов в дачных кооперативах. Пожары произошли в поселках Энергетиков и Медянкино в Серове, сумма ущерба в каждом случае составила от 200 до 500 тысяч рублей.