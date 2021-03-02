Вынесен приговор по делу о рекордной взятке в Минобороны

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления Минобороны по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6 с половиной годам заключения за махинации с госконтрактами и взятку.

Ранее сообщалось, что Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке.

По данным Следственного комитета, с 2014 года по 2017 год Борувков создавал препятствия компаниям в конкурсах на госзаказы, в результате чего контракты заключали с организациями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину.

Следствие посчитало, что контракты заключались на невыгодных условиях, ущерб составил более 650 млн рублей. Также, по данным следствия, Борувков получил от бизнесмена взятку в размере свыше 368 млн рублей.

Борувков признал свою вину. По приговору суда он должен выплатить 650 миллионов рублей по иску. Также суд оштрафовал его на сумму взятки.