В России зафиксирован пятимесячный минимум по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1277
Санкт-Петербург - 937
Московская область - 617
Нижегородская область - 383
Воронежская область - 291
Ростовская область - 282
Самарская область - 275
Иркутская область - 224
Челябинская область - 192
Саратовская область - 190
Пермский край - 184
Волгоградская область - 177
Красноярский край - 159
Свердловская область - 153
Пензенская область - 152
Вологодская область - 151
Ленинградская область - 149
Краснодарский край - 140
Тверская область - 139
Республика Башкортостан - 137
Алтайский край - 131
Ярославская область - 130
Кировская область - 126
Курская область - 123
Владимирская область - 121
Архангельская область - 119
Тульская область - 116
Тамбовская область - 115
Новосибирская область - 115
Липецкая область - 107
Республика Бурятия - 104
Ханты-Мансийский автономный округ - 104
Забайкальский край - 102
Калининградская область - 100
Калужская область - 100
Псковская область - 99
Брянская область - 99
Ульяновская область - 99
Омская область - 99
Астраханская область - 97
Белгородская область - 94
Ставропольский край - 94
Республика Карелия - 93
Мурманская область - 83
Приморский край - 83
Орловская область - 82
Республика Коми - 81
Тюменская область - 80
Оренбургская область - 80
Удмуртская Республика - 75
Смоленская область - 74
Ивановская область - 70
Кабардино-Балкарская Республика - 69
Курганская область - 68
Республика Крым - 67
Новгородская область - 64
Рязанская область - 63
Хабаровский край - 62
Севастополь - 57
Кемеровская область - 55
Республика Татарстан - 53
Республика Чувашия - 50
Томская область - 47
Республика Мордовия - 46
Костромская область - 43
Республика Дагестан - 40
Республика Саха (Якутия) - 39
Ямало-Ненецкий автономный округ - 36
Амурская область - 36
Республика Калмыкия - 35
Карачаево-Черкесская Республика - 35
Сахалинская область - 35
Камчатский край - 30
Республика Северная Осетия-Алания - 27
Республика Марий Эл - 25
Республика Хакасия - 24
Республика Ингушетия - 15
Республика Адыгея - 12
Чеченская Республика - 10
Республика Алтай - 5
Магаданская область - 4
Еврейская автономная область - 4
Республика Тыва - 4
Чукотский автономный округ - 1