02 Марта 2021
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Общество В России
Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России зафиксирован пятимесячный минимум по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1277

Санкт-Петербург - 937

Московская область - 617

Нижегородская область - 383

Воронежская область - 291

Ростовская область - 282

Самарская область - 275

Иркутская область - 224

Челябинская область - 192

Саратовская область - 190

Пермский край - 184

Волгоградская область - 177

Красноярский край - 159

Свердловская область - 153

Пензенская область - 152

Вологодская область - 151

Ленинградская область - 149

Краснодарский край - 140

Тверская область - 139

Республика Башкортостан - 137

Алтайский край - 131

Ярославская область - 130

Кировская область - 126

Курская область - 123

Владимирская область - 121

Архангельская область - 119

Тульская область - 116

Тамбовская область - 115

Новосибирская область - 115

Липецкая область - 107

Республика Бурятия - 104

Ханты-Мансийский автономный округ - 104

Забайкальский край - 102

Калининградская область - 100

Калужская область - 100

Псковская область - 99

Брянская область - 99

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Омская область - 99

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Удмуртская Республика - 75

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Томская область - 47

Республика Мордовия - 46

Костромская область - 43

Республика Дагестан - 40

Республика Саха (Якутия) - 39

Ямало-Ненецкий автономный округ - 36

Амурская область - 36

Республика Калмыкия - 35

Карачаево-Черкесская Республика - 35

Сахалинская область - 35

Камчатский край - 30

Республика Северная Осетия-Алания - 27

Республика Марий Эл - 25

Республика Хакасия - 24

Республика Ингушетия - 15

Республика Адыгея - 12

Чеченская Республика - 10

Республика Алтай - 5

Магаданская область - 4

Еврейская автономная область - 4

Республика Тыва - 4

Чукотский автономный округ - 1

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В России зафиксирован пятимесячный минимум по заболеваемости COVID-19

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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