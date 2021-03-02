Фургал пожаловался на "психологическую пытку" в СИЗО "Лефортово"

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который уже больше полугода находится под следствием в Москве, пожаловался на условия "психологической пытки" в СИЗО. Об этом в соцсетях рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, она виделась с Фургалом накануне.

"Мы были 1 марта у Сергея Фургала в "Лефортово". К сожалению, его ситуация по-прежнему печальная. Самое главное: он по-прежнему лишен переписки, писем, телеграмм. Он говорит, что ему приносят постоянно бумагу, в которой написано "переписка изъята следователем", он даже перестал подписывать уже эти бумаги-уведомления. Вчера Фургал просто сказал, что считает все происходящее с ним "психологической пыткой". Он даже риторически задал вопрос сотруднику СИЗО на этот счет и спросил, не запрещено ли это в России", - сообщила Литвинович.

Она отметила, что такой способ давления "довольно часто" используется в "Лефортово". "Фургал говорит, что лишение возможности общения с родными для него является самой большой пыткой, он лишен этого уже восемь с лишним месяцев. Он считает, что это происходит намеренно с ним", - добавила общественница.

Кроме писем в последнее время Фургала стали лишать и продуктовых передач. "Он просил прислать ему рис и гречку в пакетиках для заваривания, но ему не разрешили эту передачку", - рассказала Литвинович.

"В остальном настроение у него нормальное, ровное, хотя он очень разозлен всем происходящим. Он понимает, что приходит в его адрес много писем, передает всем привет и благодарит за поддержку", - добавила представительница ОНК.

Напомним, накануне СКР подал в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении Фургалу срока ареста до 8 июня. Ранее ему было предъявлено окончательное обвинение, расследование по делу завершено.