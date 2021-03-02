02 Марта 2021
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Рост расходов россиян в феврале показал максимум с начала пандемии

За последнюю неделю февраля потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

За весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии, подсчитали аналитики.

В прошлый месяц у россиян ушло больше денег на непродовольственные товары (общий рост — 2,6%) и на услуги (8,2%). Расходы на компьютеры выросли на 43,8%, на связь — на 37,1%, а на электронику и бытовую технику — на 33,3%.

Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на продукты и товары первой необходимости за последний год почти не изменились. Так, в январе 2021 года изменение к декабрю 2019-го составило только 5,5%, в прочем, в годовом выражении этот показатель и вовсе вырос на 0,5%. В итоге на эту категорию товаров россияне тратят порядка 43,6% своих доходов.

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Рост расходов россиян в феврале показал максимум с начала пандемии

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Теги: расходы, россияне, пандемия



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