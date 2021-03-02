"Мест всем хватит": в Екатеринбурге начинается запись в первые классы

В этом году в школах Екатеринбурга подготовлено 22,5 тысячи мест для первоклассников. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель главы города по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.

По ее данным, уже с 1 апреля начинается подача заявлений для записи в первые классы. Также будут изменены и сроки получения приказа о зачислении ребенка в школу - получать его родители будут после 1 июля.

"С 1 апреля по 1 июля будет происходить "накопление" детей, распределение их по образовательным организациям в соответствии с теми микроучастками, к которым дети приписаны", - уточнила Сибирцева.

Горожане могут обратиться с заявлением и документами в саму школу, Центр муниципальных услуг, Многофункциональный центр, либо подать заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг. Стоит отметить, что с 2021 года подать заявление можно будет через отделения почтовой связи - заказным письмом с уведомлением о вручении. Также планируется запись и через сайт образовательной организации.

Как сообщил глава департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, основная нагрузка предполагается на портал госуслуг, и чтобы снизить нагрузку, время подачи заявлений будет разделено.

"С 00 часов 1 апреля заявления смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6 часов 1 апреля - Орджоникидзевский и Чкаловский районы. С 7 утра - Железнодорожный и Октябрьский районы. Заканчивается прием 30 июня. Стоит отметить, что очередность устанавливается по времени подачи заявления. Когда оно формируется на портале госуслуг - это время и будет указано. Если же подача происходит через почтовое отделение, то указывается время, когда курьер приносит заявление в школу. Оно фиксируется в журнале учета", - рассказал Шевченко.

По его словам, всего будет 39 объединенных территорий, в каждой из которых будет от двух до шести школ. Всего, по прогнозам департамента образования, в школы пойдут от 21,5 тысячи до 22 тысяч первоклассников.

"Абсолютно точно мест всем хватит", - заверил Константин Шевченко.

Он уточнил, что 23 марта состоится так называемое "народное тестирование", когда родители первоклассников могут попробовать в ручном режиме заполнить заявление и посмотреть, как это выглядит. А чтобы родители получили максимальную информацию об учителях и образовательных программах, 20 и 27 марта абсолютно в каждой школе пройдут "дни открытых дверей".

"Мы приняли решение провести их не в онлайн-режиме, а в оффлайн. По предварительной записи на сайтах образовательных учреждений можно будет посетить школу и подробно узнать об учителе, программе и о том, как будет организован образовательный процесс в первом классе", - заключил Шевченко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что на организацию горячего питания школьников Свердловской области в этом году будет направлено 100 млн рублей.