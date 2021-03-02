Высокинский: Метро в Екатеринбурге достроит мой сын

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский пообещал, что метро в Екатеринбурге достроит его сын. "Как бы тяжело ни было, заниматься им надо", - отметил чиновник, а на замечание журналистов о том, что проектом метро занимаются уже 20 лет, ответил: "Мой сын закончит".

По его словам, на данный момент переговоры на тему метро не ведутся, поскольку в приоритете Универсиада, позволяющая получить новые объекты для развития экономики, да и задача - "устоять в пандемию".

"Мы занимаемся проектами. В принципе "Титановая долина", когда туда пришёл "Евраз" с проектом по производству кованых колёс, мы уже окупили бюджетные затраты, а дальше уже пойдёт прибыль в виде налоговых платежей и всего остального. И нам такие проекты тоже как воздух нужны. Когда строится, когда объект функционирует, налоги платятся и доходы приходят. Чем больше таких объектов, тем больше доходов мы получаем в бюджет", - напомнил Высокинский.

Не отпускает чиновника и мечта о канатной дороге, которую он активно продвигал в бытность мэром Екатеринбурга.

"Канатная дорога чем хороша: во-первых, в других городах она эксплуатируется, поэтому вопросов нет. Когда переходишь через улицу, если мы тащим трамвай, нужно строить путепроводы. Вот мы сейчас смотрим, трамвай на Щербакова, там нужно строить развязки, которые стоят миллиарды. А когда мы пролетаем: там стоят опоры и все. Это может быть и дешевле, и интересней", - привел доводы Высокинский. Он отметил, что канатка может работать и в жару, и в мороз, как на горнолыжных курортах.

Но в перспективах реализации проекта есть сомнения. "Нужно сейчас садиться с горожанами и смотреть по их приоритетам. Но, я считаю, что проект перспективный", - заключил Высокинский.