Житель Магнитогорска получил условный срок за посредничество в передаче взятки военкому

Жителя Магнитогорска приговорили к 3 годам условно за посредничество в передаче взятки военному комиссару, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 г. подсудимый передал своему знакомому 150 тыс. руб., полученные от призывника, который не желал проходить военную службу. Знакомый передал деньги военному комиссару Магнитогорска, с которым у него были дружеские отношения. В результате призывник был освобожден от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее бывшего военного комиссара Магнитогорска приговорили к 8 годам лишения свободы условно за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.