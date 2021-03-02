В минздраве Прикамья прокомментировали обращение профсоюза медиков по "ковидным" выплатам

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало обращение профсоюза работников здравоохранения региона в Минтруда РФ из-за "ковидных" выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве отметили, что выплаты медицинским сотрудникам, работающим в "ковидных" стационарах, а также медикам "ковидных" бригад поликлиник и службы скорой помощи, осуществляются в полном объеме и в соответствии с принятыми Правительством РФ нормативными документами. Сейчас эта обязанность возложена на Фонд социального страхования РФ.

"Профсоюз может предлагать, как в данном случае, расширить контингент медиков, получающих стимулирующие выплаты. Для этого необходимо представить финансовые и статистические обоснования выдвигаемых предложений", - отметили в краевом минздраве.

Со своей стороны, минздрав Пермского края, в соответствии со своими полномочиями, будет выполнять все требования законодательства, в том числе связанные с оплатой труда медиков.

Напомним, в профсоюзе считают, что стимулирующие должны получать все медики, которые сталкивались с ковидными больными (в том числе медсотрудники непрофильных больниц).





