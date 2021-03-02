02 Марта 2021
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гостиница Спутник, реконструкция (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге к 2023 году построят три отеля и пять деловых центров

В уральской столице за два года появятся три гостиницы и пять деловых центров. Об этом депутатам ЕГД рассказали на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности рассказал.  По словам председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максима Афанасьева постройки будут сосредоточены преимущественно в центре, передает Накануне.ру.

«В 2020 году был введен деловой центр Дубровин на улице Добролюбова. Вводится в эксплуатацию деловой центр «Небо Плаза» на улице Народной воли. Его площадь составит  30 тысяч метров квадратных. Также на очереди находятся еще 4 деловых центра, - один в Орджоникидзевском районе на улице Старых Большевиков, а также по улице Библиотечная, на улице Черепанова и  на пересечении Чапаева – Декабристов», - сказал чиновник.

Также в городе построят четыре гостиницы. Новые отели появятся по следующим адресам: ул. Верх-Исетский бульвар, 3; ул. Бебеля, 61, ул. Радищева, 45 / ул. Шейнкмана, 60; ул. Экспо-бульвар, 2.  В данный момент в Екатеринбурге функционируют 125 гостиниц.

К 2023 году обещают и увеличение числа хостелов. Ожидается, что и станет семьдесят.

 

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В Екатеринбурге к 2023 году построят три отеля и пять деловых центров

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Теги: торговые центры, гостиницы. Екатеринбург



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