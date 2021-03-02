Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Он стал самым долгоживущим человеком из тех, что правили Россией со времен Рюрика.

С юбилеем Горбачева поздравил президент России Владимир Путин. На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма.

"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", - говорится в поздравлении главы государства.

Путин порадовался, что Горбачев до сих пор активно участвует в общественной деятельности: "Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго".