02 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
аварийное жилье, ветхое жилье (2015) | Фото: zauralonline.ru

Реновация в Свердловской области начнется с двух- и трехэтажных домов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский рассказал про закон о комплексном развитии территорий и подтвердил информацию про реновацию двух- и трёхэтажных домов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сейчас готовим законодательную базу, которая до конца марта должна быть принята. Как закончим с законодательной базой и по постановлению правительства и по закону, мы всех соберём и расскажем, как там все будет летать. Там работы не останавливаются", - отметил чиновник.

Губернатор Евгений Куйвашев 26 февраля рассмотрел ход разработки проекта областного закона о комплексном развитии территорий, который по поручению главы региона в настоящее время готовится в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне.

Федеральный закон о комплексном развитии территорий, который предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, принят в конце прошлого года. Для внедрения нового принципа на уровне региона необходим соответствующий областной правовой акт.

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Реновация в Свердловской области начнется с двух- и трехэтажных домов

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Теги: Реновация, Александр Высокинский



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