На Среднем Урале стартовал президентский образовательный проект – конкурс "Большая перемена"

Вице-губернатор Сергей Бидонько 1 марта дал старт работе пространства Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Екатеринбурге. Образовательный центр расположился на базе мультимедийного исторического парка "Россия – моя история", об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Площадки в один день открылись на базе парков "Россия – моя история" в столицах шести регионов России: Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде и Ставрополе. Центры, по замыслу организаторов, станут примером образовательной новации и точкой притяжения талантливых школьников, учеников 7-10 классов.

Ребята из Екатеринбурга, участники конкурса, уже приступили к созданию своих проектов. В течение месяца в мультимедийном центре будут проходить учебные мероприятия, мастер-классы и разборы кейсов под руководством экспертов и победителей первого сезона "Большой перемены". Первые встречи с наставниками у школьников состоялись уже сегодня. Таким образом, участники подготовятся к самому состязанию, которое начнется 25 марта и завершится в ноябре – финал состоится в Международном детском центре "Артек".

Главная цель конкурса – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. В целом, концепция проекта способствует достижению целей национального проекта "Образование".

Сергей Бидонько сравнил Большую перемену с всероссийским конкурсом управленцев "Лидеры России".

"Уже известные всем "Лидеры России" стали эффективным социальным лифтом для активных россиян, способных предложить эффективные управленческие и бизнес-идеи. На мой взгляд, этот проект идет по тому же пути. Подростки, у которых есть запрос на развитие, учатся искать нестандартные решения для задач из разных областей, в раннем возрасте приобретают навыки, становятся авторами больших проектов. И взрослые их в этом поддерживают", – отметил вице-губернатор.

Напомним, организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия – страна возможностей", министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и Роспатриотцентр. Партнеры проекта – Сбербанк, Mail.ru Group и АНО "Национальные приоритеты".

Директор регионального исторического парка "Россия – Моя история Наталья Прошина подчеркнула, что пространство "Большой перемены" и вне конкурса станет местом постоянных встреч обмена новыми знаниями и идеями для уральских школьников.