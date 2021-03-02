Матвиенко назвала неактуальной идею о четырехдневной рабочей неделе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение в России четырехдневной рабочей недели на сегодняшний день не актуально.

"Может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", - приводит ее слова РИА Новости.

По мнению спикера СФ, время для такого нововведения еще не пришло.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе. Экс-премьер РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.