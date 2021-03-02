02 Марта 2021
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Экономика За рубежом
Павел Дуров (2018) | Фото:instagram.com/durov

Должок: Инвесторы TON и Telegram потребовали от Дурова вернуть миллионы долларов

СМИ сообщили о готовности инвесторов проекта TON взыскать с Павла Дурова и его компаний TON Inc. и Telegram Inc. значительные суммы. Так, Forbes сообщает об иске на $100 млн, а "Коммерсант" сообщает о письме с требованием вернуть $20 млн.

Сообщается, что судиться с компаниями Дурова собирается инвестиционный фонд Da Vinci Capital. По информации "Коммерсанта", инвесторы хотят получить разницу между изначально инвестированной и возвращенной суммой.

В целом в блокчейн-платформу TON было инвестировано $1,7 млрд. Инвесторов было почти две сотни. В итоге проект не разрешила осуществить Комиссия по ценным бумагам и биржам США, она не согласилась счесть токены ценными бумагами.

В прошлом году Дуров заявил, что проект будет закрыт, а инвесторы смогут выбрать – получить сразу 72% от вложений или оставить деньги на год и по окончании этого периода получить 110%. Срок истекает в апреле этого года.

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Должок: Инвесторы TON и Telegram потребовали от Дурова вернуть миллионы долларов

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Теги: инвесторы, павел дуров, ton, блокчейн-платформа



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