02 Марта 2021
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Славнефть-Мегионнефтегаз, Мегионнефтегаз (2021) | Фото: Мегионнефтегаз

"Мегионнефтегаз" расширяет ресурсную базу за счет глубоких залежей

"Славнефть-Мегионнефтегаз" получил право на геологическое изучение глубоких горизонтов Тайлаковского участка недр в Сургутском районе ХМАО. Как сообщили Накануне.RU в компании, это позволяет приступить к новому этапу масштабного проекта по освоению запасов доюрского комплекса.

На Тайлаковском участке эти залежи находятся на глубине от 2650 до 2900 метров. Значительная их часть относится к палеозойской эре, начальные геологические ресурсы нефти оцениваются в 33,5 млн тонн.

"Мегионнефтегаз" активно изучает глубокие горизонты недр с 2019 года. Так, промышленную нефтеносность палеозойских залежей на Южно-Островном участке (Левобережная группа месторождений) удалось подтвердить уже через полгода после начала работ.

Сегодня стратегический проект компании по изучению доюрского комплекса в ХМАО включает в себя пять кластеров со схожей структурой запасов. Его реализация позволит сбалансировать портфель зрелых месторождений новыми перспективными активами и повысить объемы нефтедобычи. Кроме того, по словам генерального директора "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаила Черевко, это означает переход на более высокую ступень технологического развития, поскольку требует широкого применения современных цифровых инструментов и внедрения инноваций. "Аккумулируя и тиражируя передовой опыт работы с трудноизвлекаемыми запасами, мы открываем новые перспективы для компании", – отметил он.

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"Мегионнефтегаз" расширяет ресурсную базу за счет глубоких залежей

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, Мегионнефтегаз, ресурсные базы, глубокие залежи



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