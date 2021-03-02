Коллективный иммунитет у россиян появится к августу, но, возможно, и раньше - Голикова

Коллективный иммунитет (иммунитет у 60% населения) к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация продолжится текущими темпами и не встретит острого сопротивления. Впрочем, формирование общественного иммунитета может произойти и раньше, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

"Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации. И в этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры", - сообщила Голикова в интервью ТАСС.

Она отметила, что расслабляться по-прежнему нельзя, несмотря на снижение уровня заболеваемости. Голикова напомнила, что весной прошлого года послабления начались примерно при таком же как сейчас уровне заболеваемости. В этом году, впрочем, ситуация чуть облегчена почти полным отсутствием гриппа – его вытеснил коронавирус.