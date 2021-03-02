В Тюменской области – новый очаг коронавируса с 24 заболевшими

В Тюменской области зарегистрирован новый очаг коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

На сегодняшний день на контроле областного управления Роспотребнадзора находится один групповой очаг (пять и более случаев) коронавируса в учреждении социального обслуживания. Заболели 24 человека, контактных – 16. В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

Напомним, 1 марта в Тюмени разблокировали транспортные карты льготников в возрасте 65+.