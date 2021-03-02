"Норникель" согласился возместить ущерб объектам животного мира под Норильском

"Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, принадлежит "Норникелю") согласилась возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

НТЭК направила в министерство письмо, в котором говорится о готовности возместить вред, пишет Regnum.

Напомним, ученые установили, что на пострадавшей территории обитает 81 вид птиц, в том числе 18 видов занесены в Красную книгу России и Красноярского края. В результате ЧП уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц. Нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, повреждены водно-болотные угодья, уничтожены кладки и гнезда. Кроме того, разрушены обитаемые гнезда, логовища, норы, убежища, и другие жилища животных.

Компании предлагалось возместить ущерб добровольно или в денежном выражении. В случае отказа планировалась подача иска в суд. Однако НТЭК приняла решение провести мероприятия по восстановлению экосистемы пострадавшей территории.

Сумму ущерба в министерстве не уточнили. Пресс-служба "Норникеля" сообщала, что минэкологии направило в АО НТЭК требование о добровольном возмещении вреда в размере 494 млн рублей.