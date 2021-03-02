02 Марта 2021
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обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

У "Мотива" в Екатеринбурге прошли новые обыски

В понедельник силовики провели следственные действия в офисе оператора мобильной связи "Мотив" - ООО "Екатеринбург-2000".

Как сообщил источник Накануне.RU в правоохранительных органах, речь может идти о фиктивных сделках с контрагентами, имеющими признаки так называемых "фирм-однодневок" на сумму более 2,6 млрд руб. Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе компании на улице Мамина Сибиряка в уральской столице.

Мероприятия прошли и по местам проживания сотрудников. Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов".

В пресс-службе "Мотива" к моменту публикации не смогли предоставить комментарий.

Напомним, в августе прошлого года в головном офисе сотового оператора "Мотив" на улице Шейнкмана в Екатеринбурге прошли обыски. Тогда сообщалось, что это "продолжение старой истории по налогам".

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У "Мотива" в Екатеринбурге прошли новые обыски

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Теги: Мотив, обыски, налоги, Екатеринбург



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