Пандемию лучше всего пережидать в Казани: составлен рейтинг городов по здравоохранению и образованию

Россияне не очень-то высокого мнения о работе систем здравоохранения и образования в условиях пандемии. Впрочем, не лучшего мнения они и о самих себе, то есть об уровне взаимопомощи и поддержки у жителей больших городов на фоне кризиса.

Жителям крупнейших российских мегаполисов социологи исследовательского центра SuperJob предложили оценить по пятибалльной шкале работу медицины, школ/вузов и уровень взаимопомощи горожан. В итоге ни один город ни по одному из параметров не набрал не то что пяти, но даже четырех баллов.

Судя по всему, лучше всех себя чувствуют жители Казани. Город набрал максимальный балл (3,4) по оценке здравоохранения и образования, также максимум (3,3 балла) у Казани по уровню поддержки и взаимопомощи.

Также высокую оценку здравоохранение получило в Москве (3,1). Лучше, чем в других городах, дела обстоят в Челябинске и Краснодаре (2,9), а вот в Волгограде в среднем горожане оценивают работу здравоохранения только на 2,5 балла – это худший показатель.

Чуть лучше дела обстоят с образованием. Какой бы ужасной не была "дистанционка", но обучение в Краснодаре (3,1), Самаре, Ростове-на-Дону и Челябинске (3,0) местные жители оценили, а вот в Воронеже минимальная оценка этого показателя – 2,6.

С поддержкой и взаимопомощью у россиян вообще не ладится – Омск, Волгоград и Воронеж оценили этот показатель в минимум – 2,5 балла. Благоприятная обстановка, помимо Казани, в этом плане наблюдается в Екатеринбурге (3,0), Самаре и Москве (2,9).

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Время проведения: 8—20 февраля 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет. Размер выборки: 11000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.