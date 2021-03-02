В Перми перевозчик упрекнул представителя профсоюза водителей в "чёрном пиаре"

В компании "РТ-Лайн", которая курирует пермский автобусный маршрут №4, заявили о том, что планируют обратиться к следователям из-за "деятельности" главы профсоюза водителей автобусов, которого перевозчик считает провокатором, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, бескондукторную систему оплаты проезда ввели на двух автобусных маршрутах (№№4 и 80), а также одном трамвайном (№6). По условиям пилотного проекта, водителей обязали продавать билеты за наличные. Кроме того, они же должны обеспечивать билетами пассажиров, которые совершают бесплатную пересадку. В "Независимом профсоюзе водителей автобусов города Перми" (общественная организация "Союз водителей автобусов малой, средней и большой вместимости регулярных городских пассажирских маршрутов в административном центре Пермского края") агентству ранее сообщили, что 11 февраля водители маршрута №4 провели собрание. На нём они сообщили о трудностях работы после нововведений — например, рабочие места не приспособлены, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. 12 февраля водители вышли на рейс, но принимать оплату от пассажиров не стали. 13 февраля бригадира маршрута №4 якобы отстраняют от работы, а водителей, по данным "Союза", устно предупредили о том, что они лишатся премии, которая составляет большую часть зарплаты.

С самого первого дня участия в эксперименте по бескондукторной оплате проезда компания столкнулась с тем, что переход заключался в переносе всех обязанностей кондукторов на водителей, сообщили Накануне.RU в "РТ-Лайн". Это недопустимо, так как приоритетной задачей пассажирских перевозок является безопасность. На водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах возлагается особая ответственность за жизнь и здоровье людей.

"В результате активного взаимодействия и совместной работы компании и мэрии Перми удалось найти компромисс и устранить все недочёты, которые выявлены в первые дни тестирования бескондукторной системы оплаты проезда. Однако в процессе компания столкнулась с нестандартной проблемой – распространением ложной информации о пилотном проекте в прессе и социальных сетях. Ряд источников заявляли о депремировании и отстранении от работы сотрудников компании. Официально заявляем, что данные факты являются необоснованными и вымышленными", - говорят в "РТ-Лайн".

Неоднократно звучала информация о планируемой забастовке в поддержку водителей автобусного маршрута №4.

"О забастовке заявлял Александр Сингуров, который якобы является председателем независимой организации "Союз водителей автобусов малой, средней и большой вместимости регулярных городских пассажирских маршрутов в административном центре Пермского края". Хотим обратить внимание, что данная организация официально нигде не зарегистрирована. Более того, гражданин Сингуров, который ранее был судим, обращался в нашу компанию и утверждал, что "уже ведёт против нас дезорганизационную работу по заказу другой транспортной компании, и настойчиво навязывал помощь в урегулировании вопросов. От лица компании призываем водителей общественного транспорта Перми не вестись на призывы таких людей, прикрывающихся несуществующим профсоюзом и преследующих свои корыстные цели", - отметил перевозчик.



"РТ-Лайн" планирует подать заявление на Сингурова в Следственный комитет, приложив к нему аудио- и видеоматериалы разговора.