На Южном Урале за сутки коронавирус выявили у 180 человек

В Челябинской области за сутки у 180 человек подтвержден COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 52 тыс. 518 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 329 заболевших. За сутки выписаны 188 человек, всего в регионе выздоровели 45 тыс. 74 пациента.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них пять от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.