Один человек погиб при пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, одна из пострадавших умерла по пути в больницу.

Вторая пострадавшая с ожогами доставлена в медучреждение.

Пожар в деревне Дергино произошел в ночь на 2 марта, он был локализован на площади 15 кв. метров. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 54 человека.

В декабре в Тюмени случился пожар в наркологическом диспансере. В результате инцидента один человек погиб, 11 человек были госпитализировано.

Следователи возбудили уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).