Российские авиакомпании планируют предоставлять интернет на борту на рейсах внутри страны

В апреле на коротких внутрироссийских рейсах "Аэрофлота" появится платный интернет. Перевозчик планирует оборудовать 16 среднемагистральных самолетов семейства Airbus A320, это будет стоить порядка $8 млн. Стоимость пользования услугой на борту составит от $5 до $25, пишут "Известия".

Кроме аэрофлота вопрос возможности предоставления интернета на борту рассматривают Utair и "Уральские авиалинии". Там она также будет платной.

В то же время S7 Airlines, "Россия" и "Победа" не собираются в ближайшем будущем заниматься дооборудованием самолетов для предоставления такой услуги.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях для перевозчиков оборудование самолетов интернетом – очень дорогое удовольствие, ну а "Аэрофлот" занимается этим потому, что планирует в будущем переориентироваться на внешний рынок, на международных рейсах интернет будет востребован.