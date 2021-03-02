02 Марта 2021
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Экономика В России
салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские авиакомпании планируют предоставлять интернет на борту на рейсах внутри страны

В апреле на коротких внутрироссийских рейсах "Аэрофлота" появится платный интернет. Перевозчик планирует оборудовать 16 среднемагистральных самолетов семейства Airbus A320, это будет стоить порядка $8 млн. Стоимость пользования услугой на борту составит от $5 до $25, пишут "Известия".

Кроме аэрофлота вопрос возможности предоставления интернета на борту рассматривают Utair и "Уральские авиалинии". Там она также будет платной.

В то же время S7 Airlines, "Россия" и "Победа" не собираются в ближайшем будущем заниматься дооборудованием самолетов для предоставления такой услуги.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях для перевозчиков оборудование самолетов интернетом – очень дорогое удовольствие, ну а "Аэрофлот" занимается этим потому, что планирует в будущем переориентироваться на внешний рынок, на международных рейсах интернет будет востребован.

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Российские авиакомпании планируют предоставлять интернет на борту на рейсах внутри страны

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Теги: интернет на борту, внутрироссийские рейсы, аэрофлот



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