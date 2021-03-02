США уже сегодня объявят новые санкции против России, - СМИ

США намерены ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным против России 2 марта, сообщили источники Reuters.

Напомним, ранее группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России после инцидента с оппозиционером. Документ называется "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность".

По данным Reuters, ограничительные меры будут вводиться на основе двух указов и одного закона: указом №13661 2014 года (введен после присоединения Крыма), указом №13382 2005 года (по борьбе с распространением оружия массового уничтожения) и законом 1991 года (о контроле над химическим и биологическим оружием).

Как сообщает Regnum, ранее стало известно, что США будут вводить санкции против РФ после согласования с Евросоюзом.

Накануне стало известно, что постоянные представители стран-членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к ситуации с Алексеем Навальным.