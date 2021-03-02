02 Марта 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Пурпе, Губкинский, объединение, публичные слушания (2021) | Фото: Администрация Губкинского

Жители Пурпе выступили за объединение с Губкинским

1 марта в Пурпе состоялись публичные слушания по вопросу присоединения поселка к городу Губкинскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Губкинского.

На встрече присутствовали глава Губкинского Андрей Гаранин, глава Пуровского района Антон Колодин, депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин. Пурпейцам представили план развития территории - это строительство детских площадок, мест отдыха и парковок, ремонт и строительство дорог, а также обустройство тёплых остановочных павильонов и озеленение.

"При обсуждении возможного объединения наших муниципалитетов мы основываемся на том, что качество жизни пурпейцев должно стать только лучше. Для этого у нас есть конкретные планы по развитию Пурпе и Пурпе-1. Мы видим достаточно серьезные перспективы развития этой территории и уже определили проекты, которые планируем реализовать", - сказал глава Губкинского.

Собравшиеся идею объединения поддержали. В конце марта вопрос изменения границ муниципалитетов рассмотрят депутаты Пуровского района и Губкинского. Затем законодательная инициатива будет передана на рассмотрение в окружной парламент.

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Жители Пурпе выступили за объединение с Губкинским

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Теги: Пурпе, Губкинский, публичные слушания



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