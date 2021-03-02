Южноуральца подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому

В Сатке 34-летнего местного жителя подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в январе 2021 г. подозреваемый пытался дать сотруднику полиции 50 тыс. руб. за не привлечение его к ответственности за сбыт наркотических средств.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем руководству. Преступные действия были зафиксированы.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.