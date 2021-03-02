02 Марта 2021
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Наука и техника За рубежом
Китайский вирусолог академик Чжун Наньшань (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

В Китае назвали сроки достижения глобального иммунитета к COVID-19

Академик Чжун Наньшань, руководитель экспертной группы высокого уровня Национальной комиссии здравоохранения КНР, куратор борьбы с пандемией ковида, оценил перспективы достижения коллективного иммунитета.

"Надёжного иммунитета нельзя добиться, сделав большое количество людей больным. Для достижения этой цели он должен быть основан на научных данных и вакцинации", - приводит слова академика издание "Пэнпай синьвэнь".

По оценкам Чжун Наньшаня, глобального коллективного иммунитета удастся добиться лишь через 2-3 года или даже позднее.

В Китае сейчас разрабатывается 60 вакцин, шесть из которых уже в клинической стадии III.

Но при таких успехах сам процесс вакцинации продвигается небыстро — к настоящему моменту привиты лишь 3,56% жителей КНР, для сравнения Чжун Наньшань привёл данные по Великобритании (30%) и США (22%). Тем не менее, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний планирует уже у июню довести уровень вакцинации населения до 40%.

Напомним, в России, по последним оценкам, привиты менее 4 млн человек.

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В Китае назвали сроки достижения глобального иммунитета к COVID-19

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Теги: Китай, ковид пандемия, Чжун Наньшань



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